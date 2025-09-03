जेरोधा प्लेटफॉर्म हुआ डाउन, बड़ी संख्या में यूजर्स हुए प्रभावित 

ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जेरोधा को बुधवार सुबह आउटेज की समस्या का सामना करना पड़ा है, जिससे बड़ी संख्या में इसके यूजर्स प्रभावित हुए। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, लगभग 55 प्रतिशत यूजर्स को ट्रेडिंग में दिक्कत आई। वहीं, 38 प्रतिशत यूजर्स को मोबाइल ब्रोकरेज ऐप में समस्या और 7 प्रतिशत को वेबसाइट एक्सेस करने में परेशानी हुई। करीब 6,000 यूजर्स ने डाउनडिटेक्टर पर इस आउटेज की शिकायत दर्ज कराई।

परेशानी बाजार सत्र में परेशानी आज सुबह 09:15 बजे शेयर बाजार खुलते ही इस तकनीकी खराबी का असर देखने को मिला। जेरोधा का काइट ट्रेडिंग ऐप प्रभावित हुआ, जिससे यूजर्स नए ऑर्डर नहीं दे पा रहे थे और न ही पुराने ऑर्डर में बदलाव कर पा रहे थे। यह समस्या ऐसे समय में आई जब निवेशक बाजार के अहम सत्र में सक्रिय रहना चाहते थे। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान का डर सताने लगा और निवेशकों में निराशा देखी गई।

सफाई कंपनी की सफाई जेरोधा ने आउटेज की पुष्टि की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि कुछ यूजर्स को ऐप पर कीमतों के अपडेट में दिक्कत हो रही है। उन्होंने सलाह दी कि यूजर फिलहाल काइट वेब को मोबाइल ब्राउजर से इस्तेमाल करें। कंपनी ने यह भी बताया कि ऑर्डर प्लेसमेंट प्रभावित नहीं हुआ है। बाद में जेरोधा ने जानकारी दी कि तकनीकी खराबी को ठीक कर दिया गया है और समस्या का समाधान हो गया है।