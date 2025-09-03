सोने का भाव रिकॉर्ड स्तर पर, जानिए क्या है इस तेजी की वजह

सोने की कीमतें एक बार फिर बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। बुधवार (3 सितंबर) सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोना बढ़कर 1.06 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। MCX गोल्ड अक्टूबर वायदा सुबह 09:15 बजे के आसपास 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 1.05 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, इसी दौरान MCX सिल्वर दिसंबर वायदा 0.11 प्रतिशत गिरकर 1.24 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा।

वजह क्या है इस तेजी की वजह? सोने में यह तेजी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस महीने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और डॉलर की स्थिरता के चलते आई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जहां अमेरिकी सोना वायदा 3,616 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और आर्थिक अनिश्चितताओं ने भी सोने की कीमतों को मजबूत सहारा दिया है।

दिलचस्पी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच कुछ समय से निवेशकों का झुकाव सोने की ओर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण-समर्थित ETF, SPDR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग 1.32 प्रतिशत बढ़कर 990.56 टन पहुंच गई, जो अगस्त 2022 के बाद से सबसे अधिक है। सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी बनाए रखी है।