जेप्टो IPO से इतिहास रचेंगे आदित पालिचा, बनेंगे सबसे युवा लिस्टेड कंपनी के CEO

10,000 करोड़ रुपये के IPO का लक्ष्य

जेप्टो अपने IPO के जरिए 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इस निर्गम में कोई भी संस्थापक अपने शेयर नहीं बेचेगा।

कंपनी ने बहुत तेजी से तरक्की की है। 2 साल पहले, जहां इसके 337 स्टोर्स थे, वहीं अब 66 शहरों में 1,100 से ज्यादा स्टोर्स हो गए हैं और रोजाना 23 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करती है।

वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का राजस्व 22,624 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल से दोगुने से भी ज्यादा है। हालांकि, कंपनी को अभी भी 5,905 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।

इतनी बड़ी कंपनी चलाने के बावजूद दोनों संस्थापकों की वेतन काफी कम है। आदित पालिचा को 2.74 करोड़ रुपये और कैवल्य वोहरा को 2.61 करोड़ रुपये मिलते हैं।