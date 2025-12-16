जेप्टो अगले सप्ताह करेगी IPO के लिए आवेदन, जानिए कितना धन जुटाने की योजना 

जेप्टो अगले सप्ताह IPO के लिए आवेदन दाखिल कर सकती है

क्या है खबर?

ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी जेप्टो अगले सप्ताह लगभग 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,500 करोड़ रुपये) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, देश क्विक-काॅमर्स बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही यह कदम उठाया जा रहा है। कंपनी एक्सिस बैंक, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, मॉर्गन स्टेनली, HSBC होल्डिंग्स और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप की स्थानीय यूनिट्स के साथ मिलकर गोपनीय तरीके से ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जमा करने की प्रक्रिया में है।