जेप्टो अगले सप्ताह करेगी IPO के लिए आवेदन, जानिए कितना धन जुटाने की योजना
क्या है खबर?
ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी जेप्टो अगले सप्ताह लगभग 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,500 करोड़ रुपये) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, देश क्विक-काॅमर्स बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही यह कदम उठाया जा रहा है। कंपनी एक्सिस बैंक, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, मॉर्गन स्टेनली, HSBC होल्डिंग्स और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप की स्थानीय यूनिट्स के साथ मिलकर गोपनीय तरीके से ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जमा करने की प्रक्रिया में है।
उपयोग
जुटाए धन का कहां करेगी उपयोग?
सूत्रों के अनुसार, 10 मिनट में डिलीवरी सर्विस देने वाले इस प्लेटफॉर्म के IPO में नए शेयर जारी करने के साथ-साथ मौजूदा निवेशकों द्वारा द्वितीयक शेयर बिक्री भी शामिल होने की उम्मीद है। इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग विस्तार के लिए किया जाएगा। प्रस्तावित निर्गम अक्टूबर में जेप्टो द्वारा जुटाए गए 45 करोड़ डॉलर (करीब 4,050 करोड़ रुपये) के फंड के बाद आ रहा है, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 7 अरब डॉलर (करीब 630 अरब रुपये) हो गया है।
विस्तार
क्विक डिलीवरी क्षेत्र में हो रहा विस्तार
देश का क्विक-काॅमर्स क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और स्टार्टअप कंपनियां किराने और घरेलू सामानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गोदामों और डिलीवरी बेड़े के नेटवर्क को बढ़ाने की होड़ में लगी हैं। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प और टेमासेक होल्डिंग्स PTE सहित वैश्विक निवेशकों ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे यह क्विक डिलीवरी के क्षेत्र में सबसे चर्चित प्रयोग बन गया। जेप्टो का मुकाबला अमेजन, स्विगी, जोमैटो और बिगबास्केट से है।