शेयर बाजार: आज 533 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी इतना लुढ़का 

टॉप गेनर्स में आज सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वेदांता और एस्ट्रल लिमिटेड ने क्रमशः 4.09 फीसदी, 3.66 फीसदी और 2.26 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। टाइटन कंपनी और भारती एयरटेल के शेयरों में भी क्रमशः 1.64 फीसदी और 1.55 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। PB फिनटेक, एक्सिस बैंक, इटरनल, भारत डायनामिक्स और NBCC (इंडिया) क्रमशः 5.20 फीसदी, 5.07 फीसदी, 3.70 फीसदी, 3.28 फीसदी और 3.22 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज मामूली गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.93 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।