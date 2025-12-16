शेयर बाजार: आज 533 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी इतना लुढ़का 

शेयर बाजार: आज 533 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी इतना लुढ़का
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (16 दिसंबर) भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 533 अंक की गिरावट के साथ 84,679.86 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167 अंक फिसलकर 25,860.10 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 148 अंक की गिरावट के साथ 17,114.50 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वेदांता और एस्ट्रल लिमिटेड ने क्रमशः 4.09 फीसदी, 3.66 फीसदी और 2.26 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। टाइटन कंपनी और भारती एयरटेल के शेयरों में भी क्रमशः 1.64 फीसदी और 1.55 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। PB फिनटेक, एक्सिस बैंक, इटरनल, भारत डायनामिक्स और NBCC (इंडिया) क्रमशः 5.20 फीसदी, 5.07 फीसदी, 3.70 फीसदी, 3.28 फीसदी और 3.22 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज मामूली गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.93 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।