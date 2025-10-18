जेप्टो ने की 200 कर्मचारियों की छंटनी की है

जेप्टो ने की 200 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

फास्ट कॉमर्स फर्म जेप्टो ने सितंबर में लगभग 300 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। यह बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच लागत में कटौती करने के लिए उठाया कदम है। सूत्रों के अनुसार, ये कर्मचारी परिचालन, तकनीक, श्रेणी प्रबंधन, वित्त और अन्य विभागों से जुड़े हुए थे। यह कंपनी की ओर से नए राउंड में 0.45 अरब डॉलर (करीब 40 अरब रुपये) जुटाने के बाद हुआ है, जिससे उसका मूल्यांकन 7 अरब डॉलर (करीब 616 अरब रुपये) हो गया है।