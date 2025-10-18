शुद्धता का गोल्ड लोन पर कितना पड़ता है असर? आवेदन करने से पहले जान लें 

सोने की शुद्धता को कैरेट (K) में मापा जाता है। 24K सबसे शुद्ध होता है, जो 99.9 फीसदी शुद्धता होती है। यह जितना शुद्ध होगा, उससे बने आभूषण उतने ही नरम होंगे। यही वजह है कि मजबूती और टिकाऊपन के लिए सोने में दूसरे धातुओं को मिलाया जाता है। 22K का सोना 91.6 फीसदी शुद्ध होता है, जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले आभूषणों में किया जाता है, जबकि 18K में 75 और 14K में 58.3 फीसदी शुद्ध होता है।

असर

कितनी शुद्धता पर मिलता है सबसे ज्यादा लोन?

सोने की शुद्धता जितनी ज्यादा होगी, उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसका असर आपको मिलने वाली प्रति ग्राम लोन राशि पर पड़ता है। ज्यादा शुद्धता का मतलब है कि लोन राशि ज्यादा मिलेगी, जबकि शुद्धता कम होने पर कम होगी। 24K गोल्ड सबसे शुद्ध होने की वजह से इसकी मार्केट में प्रति ग्राम कीमत सबसे ज्यादा होती है, यानि इस पर सबसे ज्यादा लोन राशि मिलेगी। दूसरी तरफ 22K, 18K और 14K पर राशि कम होती जाती है।