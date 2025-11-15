यूट्यूब टीवी ने बहाल किए डिज्नी के चैनल, दोनों के बीच हुआ समझौता
क्या है खबर?
यूट्यूब टीवी पर ESPN, ABC और डिज्नी चैनल के दर्शकों के लिए कंटेंट फिर से मिलना शुरू हो गया है। इसको लेकर गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट और वॉल्ट डिज्नी के बीच एक नया समझौता हुआ है। 30 अक्टूबर की रात को दोनों पक्षों के बीच नए लाइसेंसिंग समझौते पर सहमति न बन पाने के कारण यूट्यूब टीवी से डिज्नी का कंटेंट हटा दिया गया था। इसमें प्रमुख अमेरिकी कॉलेज फुटबॉल मैचों के अलावा पेशेवर खेलों का कवरेज शामिल था।
शो
कौन-कौनसे शो दिखेंगे?
वॉल्ट डिज्नी ने एक बयान में कहा, "नए समझौते के तहत ESPN और ABC समेत डिज्नी के सभी नेटवर्क और स्टेशन यूट्यूब टीवी ग्राहकों के लिए बहाल होने शुरू हो गए हैं।" नई साझेदारी के तहत दर्शकों को ESPN नेटवर्क, ABC, डिज्नी-ब्रांडेड चैनल, फ्रीफॉर्म, FX नेटवर्क और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल यूट्यूब टीवी पर उपलब्ध होंगे। नई शर्तों के अनुसार, ESPN की नई डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर सेवा (अनलिमिटेड प्लान) यूट्यूब टीवी सब्सक्राइबर्स के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध होगी।
विवाद
दोनों के बीच विवाद का कारण
ESPN और ABC शो के अलावा, नेटजीओ, FX, फ्रीफॉर्म, SEC नेटवर्क और ACC नेटवर्क सहित अन्य डिज्नी के स्वामित्व वाले चैनल्स के कंटेंट को विवाद के दौरान यूट्यूब टीवी से हटा दिया था। यूट्यूब टीवी ने कहा कि डिज्नी ऐसी शर्तें पेश कर रहा है, जो बहुत महंगी होंगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्राहकों के लिए विकल्प कम होंगे। डिज्नी ने दावा किया कि यूट्यूब टीवी ने उसके चैनल्स के लिए उचित मूल्य का भुगतान करने से इनकार कर दिया।