यूट्यूब टीवी ने डिज्नी के चैनल्स को बहाल कर दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

यूट्यूब टीवी ने बहाल किए डिज्नी के चैनल, दोनों के बीच हुआ समझौता

क्या है खबर?

यूट्यूब टीवी पर ESPN, ABC और डिज्नी चैनल के दर्शकों के लिए कंटेंट फिर से मिलना शुरू हो गया है। इसको लेकर गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट और वॉल्ट डिज्नी के बीच एक नया समझौता हुआ है। 30 अक्टूबर की रात को दोनों पक्षों के बीच नए लाइसेंसिंग समझौते पर सहमति न बन पाने के कारण यूट्यूब टीवी से डिज्नी का कंटेंट हटा दिया गया था। इसमें प्रमुख अमेरिकी कॉलेज फुटबॉल मैचों के अलावा पेशेवर खेलों का कवरेज शामिल था।