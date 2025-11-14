मस्क को मिली ऐपल और OpenAI के खिलाफ मुकदमा जारी रखने की अनुमति, क्या है मामला?

अमेरिका में टेक्सास के एक संघीय न्यायाधीश ने एलन मस्क की कंपनियों एक्स और xAI को ऐपल और OpenAI के खिलाफ दायर मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआती फैसला है और इसे इस मामले का अंतिम निर्णय नहीं माना जाए। मस्क ने आरोप लगाया है कि दोनों कंपनियां मिलकर स्मार्टफोन और जनरेटिव AI बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं।

आरोप मुकदमे में क्या आरोप लगाए गए हैं? मस्क की कंपनियों ने आरोप लगाया है कि ऐपल ने आईफोन और अन्य डिवाइसों में ChatGPT को प्राथमिकता देकर अमेरिकी प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया है। मुकदमे में कहा गया है कि ChatGPT को ऑपरेटिंग सिस्टम में गहराई से जोड़कर अन्य AI मॉडलों को नुकसान पहुंचाया गया। एक्स और xAI का कहना है कि ChatGPT को ऐपल की जरूरी ऐप्स सूची में शामिल कर प्रतियोगिता को सीमित किया गया, जबकि मस्क का अपना ग्रोक चैटबॉट नजरअंदाज हुआ।

खारिज ऐपल ने सभी आरोपों को खारिज किया ऐपल ने अदालत में दावा किया कि उसने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया है और OpenAI के साथ उसकी पार्टनरशिप अनन्य नहीं है। कंपनी का कहना है कि यूजर्स के पास ब्राउजर और ऐप्स के माध्यम से कई दूसरे चैटबॉट्स का विकल्प मौजूद है। ऐपल का तर्क है कि किसी एक AI पार्टनर को चुनना किसी भी तरह से बाजार में एकाधिकार बनाने जैसा नहीं है, और यह पूरी तरह सामान्य व्यावसायिक फैसला है।