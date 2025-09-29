यूट्यूब ने भारत में लॉन्च किया प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन प्लान, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
यूट्यूब ने भारत में ज्यादा किफायती प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत ज्यादातर वीडियो सिर्फ 89 रुपये/माह में ऐड-फ्री देखने की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने बताया कि यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब यूट्यूब म्यूजिक और प्रीमियम के कुल मिलाकर दुनियाभर में 12.5 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिनमें ट्रायल सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस प्लान के पूरे भारत में शुरू होने की उम्मीद है।
अंतर
प्रीमियम प्लान से कितना अलग?
अधिक कीमत वाले पूर्ण यूट्यूब प्रीमियम प्लान में ऐड-फ्री म्यूजिक वीडियो, ऑफलाइन डाउनलोड और बैकग्राउंड प्ले जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके विपरीत प्रीमियम लाइट एक सरल विकल्प है और यह उन यूजर्स के लिए है, जो केवल विज्ञापनों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करना चाहते हैं। यह प्लान सभी डिवाइसों- स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी पर काम करता है, लेकिन फिर भी म्यूजिक कंटेंट, शॉर्ट्स और सर्च या ब्राउजिंग के दौरान विज्ञापन दिखाते हैं।
शुरुआत
कब हुई थी इस प्लान की शुरुआत?
यूट्यूब 2021 से प्रीमियम लाइट का परीक्षण कर रहा है, ताकि लागत और सुविधाओं के बीच संतुलन को बेहतर बनाया जा सके। इस प्लान को सबसे पहले इस साल मार्च में अमेरिकी यूजर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7.99 डॉलर (करीब 700 रुपये) प्रति माह पर पेश किया गया था, जबकि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 13.99 डॉलर (करीब 1,230 रुपये) प्रति माह का था। इस सेवा का परीक्षण थाईलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी किया जा चुका है।