यूट्यूब ने नया प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया है (तस्वीर: पिक्साबे)

यूट्यूब ने भारत में लॉन्च किया प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन प्लान, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

यूट्यूब ने भारत में ज्यादा किफायती प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत ज्यादातर वीडियो सिर्फ 89 रुपये/माह में ऐड-फ्री देखने की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने बताया कि यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब यूट्यूब म्यूजिक और प्रीमियम के कुल मिलाकर दुनियाभर में 12.5 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिनमें ट्रायल सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस प्लान के पूरे भारत में शुरू होने की उम्मीद है।