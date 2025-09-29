टाटा समूह को अमेरिकी वीजा नियमों में बदलाव से बड़ा नुकसान हुआ है (तस्वीर: एक्स/@yogiliman)

टाटा समूह का बाजार पूंजीकरण 6,600 अरब रुपये घटा, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

टाटा समूह ने इस साल अपने बाजार मूल्य में 75 अरब डॉलर (6,600 अरब रुपये) से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सबसे तगड़ा झटका पिछले कुछ सप्ताहों में अमेरिकी वीजा नियमों में बदलाव से लेकर टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (JLR) पर हुए साइबर हमले जैसी चुनौतियों के कारण लगा है। इस कारण शुक्रवार को इस सबसे बड़े भारतीय समूह की 16 कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य लगभग 2 साल के निचले स्तर पर आ गया।