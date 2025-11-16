खरीदे बिना भी सोने में कर सकते हैं निवेश, जानिए 4 तरीके 

सोने में निवेश करने के लिए अब गहने या सिक्के खरीदने की जरूरत नहीं है। टेक्नॉलजी ने सोने में पैसा लगाने के तरीके भी पूरी तरह बदल दिए हैं। इस कीमती धातु में निवेश सिर्फ उसके भौतिक (फिजिकल) रूप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल और बाजार के कई नए विकल्प सामने आए हैं। वर्तमान में बिना सोना खरीदे लाखों-करोड़ों रुपए इसमें लगा सकते हैं। आइये जानते हैं खरीदे बिना इसमें निवेश के और क्या तरीके हैं।

#1 गोल्ड ETF गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) असली सोने में निवेश करते हैं, लेकिन निवेशक को सोना अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती है। इन्हें शेयर बाजार में शेयर की तरह खरीदा-बेचा जा सकता है। इसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। आप छोटी मात्रा में भी खरीद या बिक्री कर सकते हैं और ये हाई लिक्विडिटी वाले निवेश होते हैं। इनमें स्टोरेज, इंश्योरेंस या मेकिंग चार्ज जैसी लागतें नहीं होतीं। ये लंबे समय के निवेश के लिए ये ज्यादा फायदेमंद हैं।

#2 डिजिटल गोल्ड यह असली सोने से जुड़ा होता है और इसकी कीमत उसी के हिसाब से बदलती है। इसमें कोई मेकिंग चार्ज या स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगती। इसे कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है। आप चाहें तो 1 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें एकमुश्त या SIP दोनों तरीके से निवेश किया जा सकता है। निवेशक डिजिटल गोल्ड बेचते हैं तो पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। इसके अलावा असली सोने में भी बदल सकते हैं।

#3 गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी गोल्ड ETF में निवेश करते हैं। इसमें आप एकमुश्त निवेश या SIP दोनों कर सकते हैं। ये नए निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प हैं, जो सीधे सोना नहीं खरीदना चाहते। हालांकि, इनका खर्च अनुपात गोल्ड ETF से थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। अगर, आपके पास डीमैट खाता नहीं है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड किसी भी सामान्य म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं।