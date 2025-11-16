8 कंपनियों का पूंजीकरण 2.05 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, जानिए किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा
क्या है खबर?
पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 का कुल बाजार मूल्यांकन 2.05 लाख करोड़ बढ़ गया है, जिसमें भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रही हैं। यह उछाल शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के अनुरूप है। इस अवधि में BSE सेंसेक्स 1,346.5 अंक (1.62 फीसदी) और NSE निफ्टी 417.75 अंक (1.64 फीसदी) चढ़ा, जो कमजोरी के बाद एक मजबूत उछाल दर्शाता है। दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का पूंजीकरण गिरा है।
फायदा
इन कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ इजाफा
फायदा उठाने वाली कंपनियों में भारती एयरटेल सबसे आगे रही है, जिसका पूंजीकरण 55,652 करोड़ बढ़कर 11.96 लाख करोड़ रुपये हो गया। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का 54,941 करोड़ की बढ़त दर्ज करते हुए 20.55 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का 40,757 करोड़, ICICI बैंक का 20,834 करोड़, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 10,522 करोड़, इंफोसिस का 10,448.32 करोड़, HDFC बैंक का 9,149 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2,878 करोड़ रुपये बढ़ा है।
नुकसान
2 कंपनियों के मूल्यांकन में आई गिरावट
दूसरी तरफ पिछले सप्ताह 2 ऐसी कंपनियां रही हैं, जिनके बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान बजाज फाइनेंस को हुआ है, जिसका मूल्यांकन 30,147 करोड़ घटकर 6.33 लाख करोड़ रुपये रह गया। इसके अलावा LIC का मूल्यांकन 9,266 करोड़ घटकर 5.75 लाख करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार मूल्यांकन में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है, इसके बाद HDFC, भारती एयरटेल, TCS, ICICI, SBI, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, LIC और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा।