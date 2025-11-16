शीर्ष-10 मूल्यवान कंपनियों में से 8 का पूंजीकरण कम हुआ है

8 कंपनियों का पूंजीकरण 2.05 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, जानिए किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 का कुल बाजार मूल्यांकन 2.05 लाख करोड़ बढ़ गया है, जिसमें भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रही हैं। यह उछाल शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के अनुरूप है। इस अवधि में BSE सेंसेक्स 1,346.5 अंक (1.62 फीसदी) और NSE निफ्टी 417.75 अंक (1.64 फीसदी) चढ़ा, जो कमजोरी के बाद एक मजबूत उछाल दर्शाता है। दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का पूंजीकरण गिरा है।