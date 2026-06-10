विप्रो दे रही हर शेयर पर 70 रुपये तक का मुनाफा कमाने का मौका 

शेयरों पर कितना होगा फायदा?

अगर, आपके पास विप्रो के 2 लाख रुपये से कम मूल्य के शेयर हैं तो आप अपने कुल शेयरों में से लगभग हर 56 में से 11 शेयर बायबैक में टेंडर कर सकते हैं।

स्वीकार किए गए हर शेयर पर आपको 52 से 70 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है, जो लगभग 7.5 फीसदी का रिटर्न है। अगर, आपके पास 1,008 शेयर हैं तो इससे आपकी जेब में करीब 14,800 रुपये तक आ सकते हैं।

अगर, आपके बाकी शेयर इस बायबैक में स्वीकार नहीं होते और बायबैक खत्म होने के बाद शेयर की कीमत गिर जाती है तो उन शेयरों का मूल्य कम हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह लंबी अवधि के निवेश के बजाय जल्दी मुनाफा कमाने का बेहतर जरिया है।