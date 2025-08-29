शेयर बाजार में 2 दिनों की गिरावट के बाद आज क्यों देखने को मिल रही तेजी?

भारतीय शेयर बाजार में बीते 2 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज (29 अगस्त) सुबह तेजी देखने को मिली है। कारोबारी दिन शुरू होने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स 300 अंक चढ़कर 80,213.83 के स्तर को छू गया, जबकि निफ्टी भी 24,555.50 पर पहुंच गया। चुनिंदा दिग्गज शेयरों जैसे श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ITC और अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारों की मजबूत दिलचस्पी रही, जिससे इनके शेयर इंट्राडे में करीब 3 प्रतिशत तक उछल गए।

#1 वैल्यू बाइंग और चुनिंदा शेयरों में खरीदारी भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी की बड़ी वजह हाल ही में हुई गिरावट के बाद निवेशकों की वैल्यू बाइंग रही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ट्रेंट और अन्य प्रमुख कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने जोरदार खरीदारी की। इन शेयरों को मजबूत मौलिकता और भविष्य की बेहतर संभावनाओं के आधार पर खरीदा गया, जिससे बाजार को ऊपर उठने में मदद मिली और शुरुआती कारोबार में तेजी दिखाई दी।

#2 सकारात्मक वैश्विक संकेत और कच्चे तेल की गिरावट एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले संकेतों के बीच अमेरिकी बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे भारतीय बाजार की धारणा मजबूत हुई। शंघाई और हांगकांग के बाजारों में बढ़त ने भी भरोसा बढ़ाया। इसके अलावा, वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.66 प्रतिशत गिरकर 68.17 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भारत जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की चिंता को कम किया।