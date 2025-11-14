बिहार नतीजों के बीच शेयर बाजार में क्यों देखने को मिल रही गिरावट?

बिहार चुनाव 2025 में NDA की बढ़त साफ दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सुबह के रुझानों में NDA अच्छी बढ़त में था, फिर भी सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक गिर गया और निफ्टी भी आधा प्रतिशत नीचे आ गया। बिहार चुनाव से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद भी बाजार में उतनी मजबूती नहीं दिखी, जिससे निवेशकों में थोड़ी सतर्कता बनी रही और कारोबार धीमा पड़ा।

वैश्विक बाजार वैश्विक बाजारों की कमजोरी का असर भारतीय शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत हैं। अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट दर्ज हुई, जिसमें S&P 500 और नैस्डैक दोनों नीचे बंद हुए। इसी तरह एशियाई बाजारों में भी गिरावट का दौर रहा, जिससे भारतीय निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। वैश्विक स्तर पर अनिश्चित माहौल बना हुआ है, और इसका सीधा असर घरेलू शेयर बाजार की चाल पर दिखाई दे रहा है।

व्यापार समझौते भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी शेयर बाजार पर दबाव की दूसरी बड़ी वजह भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी है। लंबे समय से इस समझौते के जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सौदे में क्या शर्तें होंगी, इसको लेकर भी बाजार में अनिश्चितता है। निवेशक इस देरी को लेकर सतर्क हो गए हैं, जिससे खरीदारी की गति धीमी हो गई और बाजार में कमजोरी बनी रही।