रैपिडो पर क्यों लगा है 10 लाख रुपये का जुर्माना? जानिए वजह

CCPA की जांच में पाया गया कि रैपिडो के विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे थे। वादा किए गए 50 रुपये असली पैसे नहीं थे, बल्कि 'रैपिडो कॉइन' थे, जिनकी वैधता केवल 7 दिन थी और उनका उपयोग सिर्फ बाइक राइड में किया जा सकता था। इसके अलावा, विज्ञापन में 'गारंटीड ऑटो' का दावा किया गया था, जबकि नियम और शर्तों में कहा गया कि इसकी गारंटी कंपनी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत ड्राइवर दे रहे थे।

शिकायतों में बढ़ोतरी

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के मुताबिक, अप्रैल, 2023 से जुलाई, 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतें दोगुनी से ज्यादा हो गईं। इनमें ज्यादातर शिकायतें सेवा में कमी, पैसे वापस न करने और वादे के मुताबिक ऑटो न मिलने से जुड़ी थीं। CCPA ने बताया कि रैपिडो देश के 120 से ज्यादा शहरों में काम करती है और यह विज्ञापन करीब डेढ़ साल तक चलाया गया। इसी कारण उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाना जरूरी समझा गया।