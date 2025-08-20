डीमैट अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य है (तस्वीर: फ्रीपिक)

डीमैट अकाउंट को आधार से कैसे करें लिंक? यहां समझें पूरा तरीका

क्या है खबर?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलते समय आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है। अगर, डीमैट अकाउंट अनलिंक रहता है तो ब्रोकर को अनिवार्य रूप से उस अकाउंट को फ्रीज करना होगा और लिंकिंग पूरी होने तक किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं देनी होगी। आप इस कार्य को घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं। आइये जानते हैं डीमैट अकाउंट को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया क्या है।