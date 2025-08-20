डीमैट अकाउंट को आधार से कैसे करें लिंक? यहां समझें पूरा तरीका
क्या है खबर?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलते समय आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है। अगर, डीमैट अकाउंट अनलिंक रहता है तो ब्रोकर को अनिवार्य रूप से उस अकाउंट को फ्रीज करना होगा और लिंकिंग पूरी होने तक किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं देनी होगी। आप इस कार्य को घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं। आइये जानते हैं डीमैट अकाउंट को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया क्या है।
सहायक
इस पोर्टल पर करें शुरुआत
इसके लिए सबसे पहले आपको डिपॉजिटरी, NSDL (www.nsdl.co.in) या CDSL (www.cdslindia.com) की वेबसाइट पर जाना होगा। पेज पर 'आधार नंबर को डीमैट खाते से लिंक करने के लिए यहां क्लिक करें' विकल्प पर टैप करना है। यहां आपको डिपॉजिटरी प्रतिभागी (DP) का नाम, DP ID, क्लाइंट ID और पैन कार्ड की जानकारी भरनी है। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मिलेगा, जिसे दर्ज कर अलगे चरण में पहुंचे।
समापन
इस तरह करें प्रक्रिया पूरी
अब आपको ऑनलाइन डीमैट खाते का विवरण देखने की अनुमति मिल जाएगी। यहां नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, लिंक बैंक खाता, ईमेल ID जैसी जानकारी देखने के बाद इसे वेरिफाई और कंफर्म करने की जरूरत है। अगले चरण में आपको आधार नंबर, लिंग और जन्म तिथि दर्ज करनी है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा, जिसे दर्ज करके सब्मिट पर क्लिक करना होगा। आपको मोबाइल और ईमेल पर आधार से लिंक होने की पुष्टि का मैसेज मिलेगा।