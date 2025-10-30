वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में आज क्यों देखने को मिली बड़ी गिरावट?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (30 अक्टूबर) वोडाफोन-आइडिया (Vi) के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान करीब 12 प्रतिशत टूट गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर Vi का शेयर 8.21 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछला बंद भाव 9.37 रुपये था। निवेशकों में कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ी है, जिससे बिकवाली का दबाव साफ दिखाई दिया।
वजह
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीमित राहत की चिंता
Vi के शेयरों में आई इस गिरावट की बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश रहा। अदालत ने कहा है कि Vi को राहत केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की अतिरिक्त AGR मांग तक ही सीमित रहेगी, जिससे निवेशकों को उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिली। विश्लेषकों का मानना है कि यह राहत 9,450 करोड़ रुपये की नई AGR मांग तक सीमित रह सकती है, जिससे बाजार में नकारात्मक माहौल बन गया।
अन्य वजह
कंपनी पर भारी कर्ज और देनदारियां
वित्तीय रूप से कमजोर Vi पर पहले से ही 83,400 करोड़ रुपये का AGR बकाया और लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की सरकारी देनदारियां हैं। कंपनी ने पहले भी चेताया था कि इतना बड़ा बोझ उसकी आर्थिक स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी के पास 1.18 लाख करोड़ रुपये का ऋण है, जो उसके मौजूदा मुनाफे की तुलना में काफी अधिक माना जा रहा है।
उम्मीदें
सरकार और निवेशकों की उम्मीदें बरकरार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से Vi को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कंपनी के सामने अभी भी कई मुश्किलें हैं। ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने Vi के शेयर पर 6 रुपये का लक्ष्य तय करते हुए इसे बेचने की सलाह दी है। वहीं, बाजार के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार कंपनी की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ मदद के रास्ते खोज सकती है, ताकि टेलीकॉम सेक्टर स्थिर रह सके।