वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में आज क्यों देखने को मिली बड़ी गिरावट?

वजह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीमित राहत की चिंता Vi के शेयरों में आई इस गिरावट की बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश रहा। अदालत ने कहा है कि Vi को राहत केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की अतिरिक्त AGR मांग तक ही सीमित रहेगी, जिससे निवेशकों को उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिली। विश्लेषकों का मानना है कि यह राहत 9,450 करोड़ रुपये की नई AGR मांग तक सीमित रह सकती है, जिससे बाजार में नकारात्मक माहौल बन गया।

अन्य वजह कंपनी पर भारी कर्ज और देनदारियां वित्तीय रूप से कमजोर Vi पर पहले से ही 83,400 करोड़ रुपये का AGR बकाया और लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की सरकारी देनदारियां हैं। कंपनी ने पहले भी चेताया था कि इतना बड़ा बोझ उसकी आर्थिक स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी के पास 1.18 लाख करोड़ रुपये का ऋण है, जो उसके मौजूदा मुनाफे की तुलना में काफी अधिक माना जा रहा है।