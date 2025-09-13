RBI ने फोनपे पर जुर्माना लगाया है (तस्वीर: एक्स/@SaikiranT879)

RBI ने फोनपे पर क्यों लगाया लाखों रुपये का जुर्माना?

क्या है खबर?

डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों की पालना नहीं करना भारी पड़ गया है, जिस पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उस पर 'प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट' (PPI) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने का आरोप लगा है। यह खामी केंद्रीय बैंक की ओर से अक्टूबर, 2023 से दिसंबर, 2024 की अवधि के लिए कंपनी के संचालन के संदर्भ में किए गए वैधानिक निरीक्षण में सामने आई है।