AI की मदद से अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार कैसे करें?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अब बहुत से कठिन काम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, तो AI टूल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। समय पर बिल चुकाना, लंबित बकाया खत्म करना और क्रेडिट उपयोग 30 प्रतिशत से कम रखना सामान्य नियम हैं। हालांकि, कई बार इन सबका पालन करने पर भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। ऐसे में व्यक्तिगत सलाह देने वाले AI टूल मदद कर सकते हैं।

#1 सही कदम की पहचान कई लोग पुराने क्रेडिट अकाउंट बंद करने जैसे फैसलों को लेकर उलझन में रहते हैं। सामान्य नियम कहते हैं कि पुराने अकाउंट खुला रखना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में इन्हें बंद करना जरूरी हो सकता है। AI टूल आपके लेन-देन की जानकारी लेकर तय कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। इससे बिना सलाहकार के भी आप अपनी स्थिति के हिसाब से सही कदम उठा सकते हैं और गलत फैसलों से बच सकते हैं।

#2 छिपी समस्याओं का हल कभी-कभी सभी सामान्य नियमों का पालन करने पर भी स्कोर नहीं सुधरता। हो सकता है कि रिपोर्ट में गलती हो या बार-बार क्रेडिट जांच से स्कोर पर असर पड़ रहा हो। AI टूल आपकी क्रेडिट रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण कर छिपी समस्याओं को पहचान सकते हैं। इस तरह वे आपको बताएंगे कि असली वजह क्या है और उसे ठीक करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। यह प्रक्रिया आपके स्कोर को तेजी से सुधारने में मदद करती है।