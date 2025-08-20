माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मुख्यालय पर क्यों किया विरोध प्रदर्शन?
क्या है खबर?
अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के रेडमंड मुख्यालय में दर्जनों कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं ने बीते दिन (20 अगस्त) गाजा में जारी हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि कंपनी की तकनीक का इस्तेमाल इजरायली सेना द्वारा निगरानी के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चौक का नाम बदलकर 'शहीद फिलिस्तीनी बच्चों का चौक' रखा और बैनरों पर 'नो एज्योर फॉर जेनोसाइड' जैसे नारे लिखे। प्रदर्शन करीब 2 घंटे चला और बाद में प्रदर्शनकारी स्थल से हट गए।
वजह
प्रदर्शन की वजह क्या है?
यह प्रदर्शन उस रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसमें कहा गया था कि इजरायल की खुफिया यूनिट एज्योर क्लाउड पर फिलिस्तीनियों का डाटा स्टोर कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी किसी जानकारी का पता नहीं है। कंपनी ने स्वतंत्र जांच शुरू की है, जिसमें दर्जनों कर्मचारियों से पूछताछ और दस्तावेजों का अध्ययन शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि अब तक कोई सबूत नहीं मिला है कि तकनीक का दुरुपयोग हुआ हो।
आरोप
कर्मचारियों की नाराजगी और आरोप
प्रदर्शन में शामिल कुछ कर्मचारियों ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिक्रिया कमजोर रही है। पूर्व कर्मचारी होसम नस्र ने आरोप लगाया कि पत्रकार अनस अल-शरीफ को गाजा में जानबूझकर निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि पहले भी फिलिस्तीन पर जनसभा करने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाला गया था। एक अन्य कर्मचारी नसरीन जरादत ने कहा कि गाजा में हालात लगातार खराब हो रहे हैं और ऐसे समय पर चुप रहना सही नहीं है।