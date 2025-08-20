माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन (तस्वीर: सोशल मीडिया)

माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मुख्यालय पर क्यों किया विरोध प्रदर्शन?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:01 pm Aug 20, 202503:01 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के रेडमंड मुख्यालय में दर्जनों कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं ने बीते दिन (20 अगस्त) गाजा में जारी हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि कंपनी की तकनीक का इस्तेमाल इजरायली सेना द्वारा निगरानी के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चौक का नाम बदलकर 'शहीद फिलिस्तीनी बच्चों का चौक' रखा और बैनरों पर 'नो एज्योर फॉर जेनोसाइड' जैसे नारे लिखे। प्रदर्शन करीब 2 घंटे चला और बाद में प्रदर्शनकारी स्थल से हट गए।