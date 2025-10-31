लेंसकार्ट ने अपना IPO किया लॉन्च, जानिए कब होगा शेयर आवंटन और लिस्टिंग

भारत की जानी-मानी चश्में बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने आज (31 अक्टूबर) अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ( IPO ) लॉन्च कर दिया है। निवेशक नेट बैंकिंग की ASBA सुविधा या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मैंडेट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। IPO 7,278.02 करोड़ रुपये का है, जिसमें 5.35 करोड़ नए शेयर (2,150 करोड़ रुपये) और 12.76 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (5,128.02 करोड़ रुपये) शामिल हैं। मूल्य बैंड 382 रुपये से 402 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 37 शेयर है।

निवेश एंकर निवेशकों ने जुटाए 3,268 करोड़ रुपये IPO से पहले, लेंसकार्ट ने 147 एंकर निवेशकों से कुल 3,268.36 करोड़ रुपये जुटाए थे। प्रमुख निवेशकों में सिंगापुर सरकार, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण, टी. रो प्राइस, ब्लैकरॉक, फिडेलिटी, कैपिटल ग्रुप और गोल्डमैन सैक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के प्रमुख घरेलू फंड जैसे SBI, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक, एक्सिस, आदित्य बिड़ला सन लाइफ, मिराए एसेट और DSP म्यूचुअल फंड से भी महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे IPO की विश्वसनीयता और मजबूती और बढ़ गई है।

लिस्टिंग शेयर आवंटन और लिस्टिंग लेंसकार्ट IPO का शेयर आवंटन 6 नवंबर को होने की संभावना है। इसके बाद 7 नवंबर से शेयर जमा होंगे और रिफंड शुरू किया जाएगा। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के शेयर 10 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होने की उम्मीद है। यह प्रक्रिया निवेशकों के लिए पूरी तरह पारदर्शी, आसान और सरल होगी। लॉट साइज और मूल्य बैंड के अनुसार अलग-अलग निवेशकों के आवेदन सावधानीपूर्वक प्रबंधित किए जाएंगे, जिससे सभी को न्यायसंगत अवसर मिलेगा।