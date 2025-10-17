क्रेडिट स्कोर सही होने के बावजूद पर्सनल लोन आवेदन क्यों हो सकता है अस्वीकार?

अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर ही लोन स्वीकृति तय करेगा, तो यह सही नहीं है। बैंक या NBFC क्रेडिट स्कोर के अलावा कई अन्य कारकों पर भी ध्यान देते हैं। मासिक आय, वर्तमान लोन और नौकरी की स्थिति जैसी बातें लोन मंजूरी को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में लोन लेने से पहले अपनी पूरी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना जरूरी है, ताकि अस्वीकृति से बचा जा सके।

#1 लोन आवेदन अस्वीकार में उम्र और आय का महत्व कभी-कभी लोन आवेदन अस्वीकार होने का कारण आपकी उम्र भी हो सकती है। आमतौर पर युवा वेतनभोगी व्यक्ति को लोन मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा, निश्चित आय का अभाव भी लोन आवेदन अस्वीकार होने का कारण बन सकता है। स्व-रोजगार व्यक्ति पात्र होते हैं, लेकिन अनियमित आय होने पर बैंक उन्हें लोन देने में हिचकिचा सकते हैं। आय की स्थिरता और नौकरी की अवधि पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है।

#2 मौजूदा ऋण और अधिक राशि का प्रभाव अगर आपके पास पहले से ही बड़ा लोन है, तो नया पर्सनल लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। बैंक या NBFC आपकी मासिक आय का आधा या उससे अधिक मौजूदा लोन में कटने पर अतिरिक्त लोन देने में संकोच कर सकते हैं। इसके अलावा, अपनी आय से अधिक राशि के लिए आवेदन करने पर भी लोन आवेदन अस्वीकार हो सकता है। ऐसे में आवेदन करते समय अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार ही लोन राशि चुनें।