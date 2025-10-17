IRCTC का विकल्प फीचर क्या है और इसका उपयोग कैसे करें?

LOADING...
IRCTC अब यात्रियों के लिए एक स्मार्ट सुविधा लेकर आई है

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 17, 2025
09:24 am
क्या है खबर?

भारतीय रेलवे की IRCTC अब यात्रियों के लिए एक स्मार्ट सुविधा लेकर आई है। इस सुविधा का नाम 'विकल्प योजना' है, जो टिकट बुकिंग को आसान बनाती है। अगर किसी यात्री का टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, तो यह योजना उसे उसी मार्ग पर दूसरी ट्रेन में कन्फर्म सीट दिलाने में मदद करती है। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और यात्रा की अनिश्चितता को काफी हद तक कम करती है।

क्या है IRCTC की विकल्प योजना?

विकल्प योजना को 'वैकल्पिक ट्रेन आवास योजना' भी कहा जाता है। इसमें यात्रियों को 12 घंटे के भीतर चलने वाली दूसरी ट्रेन में सीट मिल सकती है। चार्ट बनने के बाद सिस्टम खाली सीटें खोजता है और मिलने पर नई ट्रेन में सीट दे देता है। यह योजना केवल मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू है और यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाने का आसान और उपयोगी तरीका है।

विकल्प योजना का उपयोग कैसे करें? 

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप खोलें और लॉगिन करें। इसके बाद बुक टिकट विकल्प चुनें, यात्रा का स्थान और तारीख डालें। ट्रेन चुनने के बाद यात्री विवरण दर्ज करके भुगतान करें और अगर टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो ऐप में 'विकल्प' चुनें। यात्री अधिकतम 7 वैकल्पिक ट्रेनें चुन सकते हैं और चुनी गई सूची केवल एक बार अपडेट की जा सकती है।

चार्ट बनने के बाद की प्रक्रिया और नियम

चार्ट बनने के बाद अगर आपका टिकट अभी भी वेटिंग लिस्ट में है, तो IRCTC अपने आप से दूसरी ट्रेन में सीट दे देगी। नई ट्रेन और PNR की जानकारी यात्रियों को SMS से मिलेगी। एक बार सीट बदलने के बाद यात्रा बदली नहीं जा सकती और कन्फर्म टिकट रद्द करने पर शुल्क लगेगा। अगर कोई यात्री नई ट्रेन में नहीं जाता, तो वह TDR दाखिल कर धनवापसी ले सकता है।