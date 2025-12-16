शेयर बाजार में IT सेक्टर के शेयरों में क्यों देखने को मिल रही गिरावट?

भारतीय शेयर बाजार में आज (16 दिसंबर) IT सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। आज 3 दिन की लगातार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया। निफ्टी IT इंडेक्स में 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई और यह दिन के सबसे कमजोर सेक्टरों में शामिल रहा है। इंडेक्स में शामिल सभी 10 IT शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए, जिससे पूरे सेक्टर पर दबाव साफ दिख रहा है।

शेयर कौन से शेयर सबसे ज्यादा गिरे? IT सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट एम्फैसिस के शेयर में देखी गई, जो करीब 1.75 प्रतिशत टूट गया। इसके अलावा, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर और HCL टेक्नोलॉजीज में भी करीब 1.7 प्रतिशत तक की कमजोरी रही है। इंफोसिस, TCS, विप्रो और LTI माइंडट्री जैसे बड़े शेयर भी 1 प्रतिशत तक फिसल गए, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई और पूरे IT सेक्टर पर दबाव बना रहा, बाजार में नकारात्मक माहौल दिखा।

मुनाफावसूली मुनाफावसूली बनी बड़ी वजह IT शेयरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह प्रॉफिट बुकिंग मानी जा रही है। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में इस सेक्टर में करीब 2 प्रतिशत की तेजी आई थी। ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना बेहतर समझा। इसी कारण अचानक बिकवाली बढ़ी और IT शेयर दबाव में आ गए, जिससे इंडेक्स नीचे खिसक गया और बाजार की धारणा कमजोर होती नजर आई, निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई।

