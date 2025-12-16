रिलायंस इंटेलिजेंस का शुरू हुआ परिचालन, इंजीनियर्स के लिए निकाली भर्ती
क्या है खबर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस (REIL) ने परिचालन शुरू कर दिया है। इसका नेतृत्व रिलायंस जियो के मुख्य AI वैज्ञानिक गौरव अग्रवाल करेंगे। यह यूनिट भारतीय भाषा मॉडल विकास और नए उत्पाद इन्क्यूबेशन के लिए इंजीनियर्स की भर्ती कर रही है। अग्रवाल ने एक्स (पहले ट्विटर) और लिंक्डइन पर पोस्ट के माध्यम से AI और मशीन लर्निंग (ML) इंजीनियर्स के पदों की जानकारी शेयर की है।
पोस्ट
भर्ती के लिए किया पोस्ट
गौरव अग्रवाल ने एक्स पोस्ट में कहा है, "रिलायंस इंटेलिजेंस में हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं, जो भारत के AI इकोसिस्टम में तकनीकी रूप से जो संभव है उसे आगे बढ़ा सके।" लिंक्डइन पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "अगर, आपने ट्रेनिंग पाइपलाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन या डीप लर्निंग रिसर्च पर काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं तो यह कुछ सार्थक बनाने का एक अवसर है।"
उपलब्धि
कहां-कहां काम कर चुके हैं गौरव अग्रवाल?
रिलायंस इंटेलिजेंस की कमान संभालने वाले गौरव अग्रवाल ने गूगल डीपमाइंड और IBM में AI शोधकर्ता के रूप में काम किया है और मई, 2024 में जियो में पदभार संभाला। इससे पहले वे ओला और स्नैपडील में डाटा साइंस और AI टीमों के प्रमुख भी रह चुके हैं। बता दें कि इसी साल सितंबर में स्थापित REIL रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली यूनिट है, जिसमें गूगल और मेटा जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के साथ इसकी साझेदारी शामिल है।