कंपनियां इस तरीके से खर्च कम करने के साथ अपने कामकाज में बदलाव करना चाहती हैं

छंटनी से उलट कर्मचारियों को खुद नौकरी छोड़ने का ऑफर क्यों दे रहीं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:44 am Oct 29, 202611:44 am

क्या है खबर?

कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए अब कंपनियां उन्हें नौकरी छोड़ने के बदले पैसे देने का विकल्प अपना रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मर्सिडीज-बेंज और स्काईडांस जैसी कंपनियों ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत कर्मचारी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकते हैं और बदले में आर्थिक मुआवजा पा सकते हैं। कंपनियां इस तरीके से खर्च कम करने के साथ अपने कामकाज में बदलाव करना चाहती हैं। इससे कर्मचारियों को भी आगे का फैसला लेने का समय मिलता है।