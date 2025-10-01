स्पॉटिफाई के CEO डैनियल एक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

स्पॉटिफाई CEO डैनियल एक के इस्तीफे के बाद अब कौन संभालेगा पदभार?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:19 am Oct 01, 202509:19 am

क्या है खबर?

स्पॉटिफाई के संस्थापक और CEO डैनियल एक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि साल के अंत तक वह कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। एक 2006 से स्पॉटिफाई के CEO रहे हैं और उनका योगदान कंपनी की सफलता में अहम रहा है। यह स्ट्रीमिंग दिग्गज के नेतृत्व में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कंपनी ने कहा कि यह कदम मौजूदा कामकाज के अनुसार लिया गया है और इसके पीछे दीर्घकालिक रणनीति का ध्यान है।