स्पॉटिफाई CEO डैनियल एक के इस्तीफे के बाद अब कौन संभालेगा पदभार?
स्पॉटिफाई के संस्थापक और CEO डैनियल एक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि साल के अंत तक वह कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। एक 2006 से स्पॉटिफाई के CEO रहे हैं और उनका योगदान कंपनी की सफलता में अहम रहा है। यह स्ट्रीमिंग दिग्गज के नेतृत्व में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कंपनी ने कहा कि यह कदम मौजूदा कामकाज के अनुसार लिया गया है और इसके पीछे दीर्घकालिक रणनीति का ध्यान है।
डैनियल एक अब क्या करेंगे?
डैनियल कार्यकारी अध्यक्ष बनकर कंपनी के दीर्घकालिक भविष्य पर ध्यान देंगे। वह बोर्ड और सह-CEO को मार्गदर्शन देते रहेंगे और रणनीतिक फैसलों में शामिल होंगे। डैनियल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने दैनिक प्रबंधन और रणनीतिक दिशा का बड़ा हिस्सा अपने सह-CEO को सौंप दिया है। इसके अलावा, वह अन्य प्रोजेक्ट्स और निवेश कंपनियों में भी सक्रिय रहेंगे, जैसे नेको और प्राइमा मटेरिया, जो स्वास्थ्य और निवेश क्षेत्र में काम करती हैं।
अब पदभार कौन संभालेगा?
स्पॉटिफाई में डैनियल एक के जाने के बाद 2 सह-CEO जिम्मेदारी संभालेंगे। गुस्ताव सोडरस्ट्रॉम सह-अध्यक्ष और मुख्य उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी होंगे, जबकि एलेक्स नॉरस्ट्रॉम सह-अध्यक्ष और मुख्य व्यवसाय अधिकारी होंगे। ये दोनों ही शुरुआती दिनों से कंपनी का हिस्सा रहे हैं और अब कंपनी के अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। यह बदलाव कंपनी के संचालन और रणनीति को बनाए रखने के लिए किया गया है।