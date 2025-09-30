त्योहारी सेल के दौरान छोटे शहरों से बढ़ी अमेजन की बिक्री, प्रीमियम स्मार्टफोन की मांग अधिक

अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में बड़ी वृद्धि हुई। कंपनी ने बताया कि 70 प्रतिशत ऑर्डर टियर-1 शहरों से बाहर आए। छोटे शहर अब केवल सस्ते गैजेट्स ही नहीं, बल्कि प्रीमियम स्मार्टफोन, बड़े टीवी, AI लैपटॉप और स्मार्ट उपकरण भी खरीद रहे हैं। GST कटौती ने मांग को और तेज किया, जिससे टीवी, एसी और डिशवॉशर जैसी श्रेणियों में बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई।

मांग प्रीमियम स्मार्टफोन की बड़ी मांग त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिकने वाली श्रेणी बने रहे। 20,000 रुपये से ऊपर वाले प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री में करीब 50 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। औसत कीमतों में भी 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ऐपल, सैमसंग, वनप्लस और iQOO ने इस सेगमेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। खासकर सैमसंग के फ्लैगशिप फोन की बिक्री 4 गुना बढ़ी, जबकि ऐपल के आईफोन और आईपैड को छोटे शहरों में भी अच्छी मांग मिली।

उछाल बड़े उपकरण और AI लैपटॉप का उछाल बड़े घरेलू उपकरणों की बिक्री में भी मजबूत बढ़ोतरी देखी गई। डिशवॉशर की बिक्री 120 प्रतिशत बढ़ी, जबकि बड़े स्क्रीन वाले टीवी की बिक्री भी तेज रही। AC की बिक्री ऑफ-सीजन में भी 20 प्रतिशत से ऊपर रही। पर्सनल कंप्यूटिंग में भी प्रीमियम रुझान दिखा, जहां 5 में से 1 लैपटॉप AI-संचालित रहा। औसत बिक्री कीमत में 15 से 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐपल और सैमसंग के प्रीमियम टैबलेट भी तेजी से बिके।