कौन हैं मेटा के मुख्य AI वैज्ञानिक यान लेकुन, जो शुरू करने वाले हैं नया स्टार्टअप?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र के जाने-माने चेहरे और मेटा के मुख्य AI वैज्ञानिक यान लेकुन कंपनी छोड़ने की तैयारी में हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, लेकुन अपना खुद का AI स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे इसके लिए शुरुआती निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब मेटा अपने AI कार्यों को सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के तहत पुनर्गठित कर रहा है।
परिचय
कौन हैं यान लेकुन?
लेकुन का जन्म 8 जुलाई, 1960 को फ्रांस के सोइसी-सूस-मोंटमोरेंसी में हुआ था। उन्होंने ESIEE पेरिस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1987 में सोरबोन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD की है। अपने शोध के दौरान उन्होंने बैकप्रोपेगेशन एल्गोरिथ्म का शुरुआती रूप विकसित किया, जिसने न्यूरल नेटवर्क के प्रशिक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकुन की इसी बड़ी तकनीक के आधार पर आगे चलकर डीप लर्निंग का विकास हुआ।
करियर
लेकुन का करियर और उपलब्धियां
यान लेकुन ने टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेफ्री हिंटन के साथ रिसर्च की और बाद में 1988 में AT&T बेल लैब्स से जुड़े। यहां उन्होंने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (CNN) तकनीक विकसित की, जिसने कंप्यूटरों को छवियों और हस्तलेखन पहचानने की क्षमता दी। इसके बाद वे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (NYU) में प्रोफेसर बने। वर्ष 2013 में वह मेटा के AI रिसर्च डायरेक्टर बने और 2018 में ट्यूरिंग अवॉर्ड से सम्मानित किए गए।
अन्य
अब नए AI स्टार्टअप पर करेंगें फोकस
लेकुन अब नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जो उनके अनुभव और शोध पर आधारित होगा। उनका मानना है कि सच्ची AI के लिए सिर्फ बड़े भाषा मॉडल नहीं, बल्कि नई आर्किटेक्चर और प्रशिक्षण तकनीकों की जरूरत है। यही सोच उन्हें मुख्यधारा के वैज्ञानिकों से अलग बनाती है। 2025 तक उनकी कुल संपत्ति करीब 50 लाख डॉलर (लगभग 45 करोड़ रुपये) आंकी गई है और वह अब AI की अगली दिशा तय करने में जुटे हैं।