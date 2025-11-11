कौन हैं इंटेल के AI अधिकारी सचिन कट्टी, जो OpenAI में हुए शामिल?
क्या है खबर?
इंटेल के प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिकारी सचिन कट्टी अब OpenAI से जुड़ गए हैं। वह ऐसे नए तकनीकी सिस्टम पर काम करेंगे, जिससे OpenAI के AI मॉडल इंसानों की तरह सोचने और सीखने में सक्षम हो सकें। OpenAI के अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन ने बताया कि सचिन कंपनी के कंप्यूटिंग सिस्टम के डिजाइन और निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और आगे आने वाली AI तकनीक को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
करियर
कौन हैं सचिन कट्टी और उनका करियर सफर?
सचिन करीब 4 साल पहले इंटेल में शामिल हुए थे। शुरुआत में उन्होंने कंपनी के नेटवर्किंग विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। इस साल अप्रैल में उन्हें इंटेल का मुख्य प्रौद्योगिकी और AI अधिकारी बनाया गया। इंटेल से पहले, वह लगभग 15 साल तक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई और शोध से जुड़े रहे। अपने लंबे अनुभव और तकनीकी ज्ञान की वजह से उन्हें AI क्षेत्र के सबसे समझदार और अनुभवी विशेषज्ञों में से एक माना जाता है।
समय
इंटेल और OpenAI दोनों के लिए अहम मोड़
यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब इंटेल और OpenAI दोनों अपने-अपने सफर के अहम चरण में हैं। इंटेल के लिए यह CEO लिप-बू टैन के नेतृत्व में एक और बड़ा बदलाव है, जबकि OpenAI अब AI के हार्डवेयर क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है। कट्टी की नियुक्ति से कंपनी अपने भविष्य के मॉडलों जैसे ChatGPT को और तेज और सक्षम बनाने की दिशा में काम कर सकेगी, जिससे उसके सिस्टम की क्षमता बढ़ेगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Welcome @sk7037 to OpenAI!— Greg Brockman (@gdb) November 10, 2025
Incredibly excited to work with him on designing and building our compute infrastructure, which will power our AGI research and scale its applications to benefit everyone. pic.twitter.com/GkZ5yHctBO
फायदा
OpenAI को मिलेगा तकनीकी बढ़त का फायदा
OpenAI के लिए सचिन का जुड़ना बड़ा फायदेमंद माना जा रहा है। चिप डिजाइन और AI दोनों में उनके अनुभव से कंपनी अपने मॉडल और ऐप्स को और ज्यादा मजबूत और तेज बना पाएगी। OpenAI अब अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद का हार्डवेयर बनाने की योजना पर काम कर रही है। सचिन के आने से कंपनी को इस दिशा में बड़ी मदद मिलेगी और वह अपने अगले तकनीकी चरण के लिए तैयार हो सकेगी।