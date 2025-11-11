कारट्रेड करेगी कारदेखो-बाइकदेखो के ऑटोमोटिव क्लासीफाइड व्यवसाय का अधिग्रहण, हुई पुष्टि
क्या है खबर?
कारट्रेड टेक्नोलॉजीज ने मंगलवार (11 नवंबर) को कारदेखो के अधिग्रहण के लिए बातचीत किए जाने की पुष्टि कर दी है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह भारत में कारदेखो और बाइकदेखो के नए और पुराने ऑटोमोटिव क्लासीफाइड व्यवसाय में संभावित एकीकरण के संबंध में गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ बातचीत कर रही है। कारट्रेड ने स्पष्ट किया, "यह वार्ता ऑटोमोटिव क्लासीफाइड व्यवसाय तक सीमित है और इसमें कंपनी के फाइनेंस, बीमा या अन्य गैर-ऑटोमोटिव व्यवसाय शामिल नहीं हैं।"
समझौता
समझौते को नहीं दिया अंतिम रूप
कारट्रेड ने कहा कि रिपोर्ट्स में उल्लिखित लेनदेन के संबंध में कोई निश्चित समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि यह उसके सामान्य व्यावसायिक क्रम का हिस्सा है। बता दें, ऑटोमोटिव क्लासीफाइड यानी केवल वे प्लेटफॉर्म जहां नए या पुराने वाहन खरीदने-बेचने के लिए जानकारी पोस्ट की जाती है। इससे पहले CNBC-TV18 की रिपोर्ट में बताया गया था कि यह सौदा उन्नत चरणों में है और इसे नकद-और-शेयर लेनदेन के रूप में तैयार किए जाने की उम्मीद है।
शेयर
शेयरों पर दिखा असर
अधिग्रहण की जानकारी का शेयर बाजार में भी असर हुआ है। कारट्रेड के शेयर सोमवार को 2.6 फीसदी बढ़कर 2,970 रुपये पर बंद हुए थे। यह अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर 3,180 रुपये से थोड़ा नीचे है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 29 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि के साथ 222 करोड़ रुपये का कारोबार कर मजबूत स्थिति में है। इससे पहले वित्त वर्ष 2025 में 2,644 करोड़ रुपये की आय दर्ज की और लगातार लाभदायक रही है।