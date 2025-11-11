कारट्रेड करेगी कारदेखो-बाइकदेखो के ऑटोमोटिव क्लासीफाइड व्यवसाय का अधिग्रहण, हुई पुष्टि 

कारट्रेड, कारदेखो-बाइकदेखो के अधिग्रहण को लेकर गिरनार सॉफ्टवेयर से बातचीत कर रही है

क्या है खबर?

कारट्रेड टेक्नोलॉजीज ने मंगलवार (11 नवंबर) को कारदेखो के अधिग्रहण के लिए बातचीत किए जाने की पुष्टि कर दी है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह भारत में कारदेखो और बाइकदेखो के नए और पुराने ऑटोमोटिव क्लासीफाइड व्यवसाय में संभावित एकीकरण के संबंध में गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ बातचीत कर रही है। कारट्रेड ने स्पष्ट किया, "यह वार्ता ऑटोमोटिव क्लासीफाइड व्यवसाय तक सीमित है और इसमें कंपनी के फाइनेंस, बीमा या अन्य गैर-ऑटोमोटिव व्यवसाय शामिल नहीं हैं।"