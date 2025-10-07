सोने की कीमत 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पार, क्या है तेजी की वजहें?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, जिससे भारतीय बाजार में भी प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1.23 लाख रुपये पहुंच गई है। अमेरिका में सोमवार को सोने में 1.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह 3,977.44 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। यह अब 4,000 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड के बेहद करीब है, जिससे निवेशकों में सोने की खरीदारी को लेकर उत्साह बढ़ा है।

#1 अमेरिका और फ्रांस की अनिश्चितता से बाजार प्रभावित अमेरिकी सरकार के बंद होने और फ्रांस में राजनीतिक संकट के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है। अमेरिकी संघीय परिचालन बंद होने से निवेशकों को आर्थिक आंकड़ों की कमी महसूस हो रही है, जबकि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों पर निर्णय को लेकर उलझा हुआ है। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने ब्याज दरों में चौथाई अंक की कटौती होगी, जिससे सोने की कीमतों को और सहारा मिल सकता है।

#2 फ्रांस और जापान की राजनीतिक स्थिति का असर फ्रांस में प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के इस्तीफे और जापान में साने ताकाइची के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। इससे यूरोप और एशिया के बाजारों में हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि फ्रांस और जापान में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल से राजकोषीय चिंताएं गहरी हुई हैं, जो सोने की मांग में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण बन रही हैं।