कौन हैं NRI उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल, जिनका 94 साल की उम्र में हुआ निधन?

प्रमुख NRI उद्योगपति और परोपकारी लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार (21 अगस्त) शाम लंदन में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ब्रिटेन स्थित कपारो उद्योग समूह के संस्थापक लॉर्ड पॉल को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया और उन्हें उद्योग, परोपकार तथा भारत-ब्रिटेन संबंधों में योगदान के लिए याद किया।

सफर जालंधर से ब्रिटेन तक का सफर लॉर्ड स्वराज पॉल का जन्म जालंधर में हुआ था। 1966 में वह अपनी बेटी अंबिका के इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए, लेकिन बाद में उनकी बेटी का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कपारो समूह की स्थापना की। यह समूह धीरे-धीरे इस्पात, इंजीनियरिंग और संपत्ति के क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी बन गया। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल कर दिया।

योगदान राजनीति और समाज सेवा में योगदान लॉर्ड पॉल को 1996 में लाइफ पीयर बनाया गया था और उन्होंने ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सक्रिय भूमिका निभाई। वह व्यापार, शिक्षा और उद्यमिता संबंधी समितियों से जुड़े रहे। उन्हें भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत करने के लिए भी जाना जाता था। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके परोपकारी कार्यों को लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनका काम कई लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा।