OpenAI दिल्ली में खोलेगी अपना पहला भारतीय कार्यकाल
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी OpenAI जल्द ही भारत में अपना पहला कार्यकाल खोलेगी। OpenAI ने आज (22 अगस्त) कहा है कि दिल्ली में नया कार्यकाल खोला जाएगा और इसके लिए एक स्थानीय टीम की नियुक्ति की जाएगी। कंपनी का कहना है कि यह कदम भारत में उसके यूजर्स को बेहतर सेवा देने और देश में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
लाभ
कंपनी को मिलेगा बड़ा लाभ
OpenAI के अनुसार, भारत ChatGPT का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। पिछले 1 साल में ही यहां चैटबॉट के साप्ताहिक सक्रिय यूजर्स की संख्या 4 गुना बढ़ी है। नए कार्यकाल और टीम की मदद से कंपनी को सरकार, स्थानीय भागीदारों, डेवलपर्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ बेहतर जुड़ाव बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, भारत को वैश्विक AI लीडरशिप में आगे ले जाने का भी मौका मिलेगा।
उपयोग
छात्रों और डेवलपर्स का बढ़ा उपयोग
कंपनी ने बताया कि भारत OpenAI के लिए दुनिया के शीर्ष 5 डेवलपर बाजारों में से एक है। ChatGPT का इस्तेमाल करने वाले छात्रों की संख्या भी यहां सबसे ज्यादा है। हाल ही में GPT-5 के साथ लॉन्च किया गया 'स्टडी मोड' भारत में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। हालांकि, कंपनी ने इस फीचर के उपयोग से जुड़े सटीक आंकड़े साझा नहीं किए हैं। इसके बावजूद यह साफ है कि भारतीय यूजर्स की मांग लगातार बढ़ रही है।
प्लान
हाल ही में लॉन्च किया नया प्लान
OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भारत में AI के लिए उत्साह और अवसरों का स्तर अविश्वसनीय है। उन्होंने इसे वैश्विक AI लीडर बनने के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताया। ऑफिस खोलने से पहले ही कंपनी ने भारत के लिए 399 रुपये में 'ChatGPT गो' प्लान लॉन्च किया था। यह प्लान यूजर्स को ChatGPT का अधिक उपयोग करने का सस्ता विकल्प देता है और महंगे सब्सक्रिप्शन पर निर्भरता कम करता है।