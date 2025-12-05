कौन हैं जेनिफर न्यूस्टेड, जिन्हें ऐपल ने नियुक्त किया अपना नया जनरल काउंसल?
क्या है खबर?
ऐपल ने मेटा की पूर्व मुख्य कानूनी अधिकारी जेनिफर न्यूस्टेड को अपना नया जनरल काउंसल नियुक्त किया है। वह कैथरीन एडम्स की जगह लेंगी, जो 1 मार्च, 2026 से पद छोड़ रही हैं। एडम्स रिटायरमेंट तक सरकारी मामलों को संभालती रहेंगी, जिसके बाद यह जिम्मेदारी भी न्यूस्टेड के पास जाएगी। यह बदलाव ऐपल की लीगल और पॉलिसी टीमों में बड़े बदलाव और पुनर्गठन को दिखाता है, जिसे कंपनी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि किया है।
परिचय
जेनिफर न्यूस्टेड कौन हैं और क्यों चुनी गईं?
जेनिफर 2019 में मेटा से जुड़ी थीं और उससे पहले अमेरिकी सरकार में कई प्रमुख पदों पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस, न्याय विभाग और सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इससे पहले वह डेविस पोल्क में पार्टनर थीं, जहां उन्होंने कई ग्लोबल कंपनियों को कानूनी सलाह दी। मेटा में रहते हुए उन्होंने एक बड़ी कानूनी जीत भी हासिल की थी। उनका अनुभव ऐपल की कानूनी टीम को मजबूत करने में अहम माना जा रहा है।
बदलाव
ऐपल में लगातार हो रहे बदलावों ने बढ़ाया ध्यान
ऐपल में हाल के महीनों में कई बड़े एग्जीक्यूटिव बदलाव हुए हैं। COO जेफ विलियम्स रिटायर हो चुके हैं, डिजाइन प्रमुख एलन डाई मेटा में चले गए और उनकी जगह स्टीफन लेमे को नियुक्त किया गया। AI रणनीति के प्रमुख जॉन गियानंद्रिया भी पद छोड़ रहे हैं और 2026 तक सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। जॉनी आइव पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं और CEO टिम कुक भी रिटायरमेंट की उम्र के करीब हैं।