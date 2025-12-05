कौन हैं जेनिफर न्यूस्टेड, जिन्हें ऐपल ने नियुक्त किया अपना नया जनरल काउंसल?

परिचय

जेनिफर न्यूस्टेड कौन हैं और क्यों चुनी गईं?

जेनिफर 2019 में मेटा से जुड़ी थीं और उससे पहले अमेरिकी सरकार में कई प्रमुख पदों पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस, न्याय विभाग और सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इससे पहले वह डेविस पोल्क में पार्टनर थीं, जहां उन्होंने कई ग्लोबल कंपनियों को कानूनी सलाह दी। मेटा में रहते हुए उन्होंने एक बड़ी कानूनी जीत भी हासिल की थी। उनका अनुभव ऐपल की कानूनी टीम को मजबूत करने में अहम माना जा रहा है।