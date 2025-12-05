कौन हैं अवधूत साठे, जिन पर SEBI ने की बड़ी कार्रवाई? 

देश के मशहूर फिनइन्फ्लुएंसर और अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी के संस्थापक अवधुत साठे पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI ) ने कड़ी कार्रवाई की है। SEBI का आरोप है कि उनकी एकेडमी बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह और रिसर्च सर्विस दे रही थी, जबकि उसे शिक्षा के रूप में दिखाया गया। SEBI ने उनको मार्केट से बैन कर दिया है और कुल 546 करोड़ रुपये वापस जमा कराने का आदेश जारी किया है, जिसे गैरकानूनी कमाई बताया गया है।

परिचय कौन हैं अवधूत साठे? साठे मूल रूप से मुंबई के दादर की एक साधारण चॉल में पले-बढ़े और आगे चलकर मुलुंड में रहे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद अपने करियर की शुरुआत विदेश में की। साठे ने अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में काम किया। बाद में वह भारत लौट आए और निवेश तथा ट्रेडिंग में रुचि लेते हुए मार्केट को समझने में समय लगाया, जिससे उनका अनुभव और भी मजबूत होता गया।

करियर करियर और ट्रेडिंग एकेडमी की शुरुआत ट्रेडिंग में सफलता मिलने के बाद साठे ने 2008 में अपनी नौकरी छोड़ दी और छात्रों को फुल-टाइम ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उनकी एकेडमी धीरे-धीरे देशभर में फैली और आज 17 शाखाएं अलग-अलग शहरों में मौजूद हैं। उनके कोर्स कई भाषाओं में उपलब्ध हैं और विदेशों में भी ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। ﻿सोशल मीडिया पर भी उनकी एकेडमी की मजबूत उपस्थिति है, जिससे बड़ी संख्या में छात्र जुड़े।

