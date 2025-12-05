शेयर बाजार आज बड़ी बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स चढ़ा 447 अंक ऊपर

टॉप गेनर्स में आज SBI कार्ड, पतंजलि फूड और इंडस टावर्स ने क्रमशः 3.42 फीसदी, 3.26 फीसदी और 3.26 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। श्रीराम फाइनेंस और मैरिको के शेयरों में भी क्रमशः 3.23 फीसदी और 3.08 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। कायन्स टेक, PG एलेक्टरोप्लास्ट, बंधन बैंक, हिटाची एनर्जी और अंबर इंटरप्राइज क्रमशः 12.55 फीसदी, 4.34 फीसदी, 4.13 फीसदी, 3.88 फीसदी और 2.78 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत हुई कम

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.28 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.79 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।