बिज़नेस की खबरें / कौन हैं गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के तकनीकी प्रमुख अमीन वाहदत?
कौन हैं गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के तकनीकी प्रमुख अमीन वाहदत?
अमीन वाहदत को AI इंफ्रास्ट्रक्चर का तकनीकी प्रमुख बनाया गया है

कौन हैं गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के तकनीकी प्रमुख अमीन वाहदत?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 11, 2025
05:58 pm
क्या है खबर?

गूगल ने अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए लंबे समय से कंपनी से जुड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट अमीन वाहदत को बड़ा पद दिया है। उन्हें AI इंफ्रास्ट्रक्चर का तकनीकी प्रमुख बनाया गया है, जो सीधे CEO सुंदर पिचई को रिपोर्ट करेंगे। यह फैसला दिखाता है कि कंपनी आने वाले समय में AI तकनीक और उससे जुड़े सिस्टम पर भारी निवेश करने जा रही है, ताकि गूगल अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में तकनीकी रूप से और मजबूत बन सके।

परिचय

कौन हैं अमीन वाहदत?

वाहदत लगभग 15 वर्षों से गूगल के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सिस्टम को विकसित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने 2010 में कंपनी जॉइन की और तब से गूगल के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, हाई-स्पीड जुपिटर नेटवर्क और डाटा सेंटर सिस्टम जैसे बड़े प्रोजेक्ट संभाले हैं। उनकी टीम ने वह तकनीक बनाई है, जो गूगल के AI मॉडल और रोजाना होने वाले अरबों यूजर रिक्वेस्ट को तेजी से प्रोसेस करने में मदद करती है।

पढ़ाई-लिखाई

पढ़ाई-लिखाई और शुरुआती योगदान 

वाहदत कंप्यूटर साइंस में पीएचडी धारक हैं और UC बर्कले से पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने करियर की शुरुआत जेरॉक्स PARC में रिसर्च इंटर्न के रूप में की, जो दुनिया को GUI और ईथरनेट जैसी खोजें देने के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी और UC सैन डिएगो में बतौर प्रोफेसर काम किया। उनके लगभग 400 शोध-पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका मुख्य विषय बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम को तेज और कुशल बनाना रहा है।

महत्व

गूगल के लिए यह प्रमोशन क्यों है महत्वपूर्ण? 

गूगल का यह कदम रणनीतिक भी है और भविष्य की तैयारी भी। आज AI इंजीनियरों की दुनिया में भारी मांग है, ऐसे में वाहदत जैसे अनुभवी विशेषज्ञ को बनाए रखना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। नए पद पर वे गूगल के AI रोडमैप, आने वाले हार्डवेयर, डाटा सेंटर्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि गूगल का अगला बड़ा तकनीकी अपग्रेड पर्दे के पीछे उनके नेतृत्व में ही आकार लेगा।

