शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 426 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज केफीन टेक, डिक्सन टेक्नोलॉजी और वोडाफोन-आइडिया ने क्रमशः 4.54 फीसदी, 4.24 फीसदी और 4.10 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। BSE लिमिटेड और कायन्स टेक के शेयरों में भी क्रमशः 4.07 फीसदी और 3.88 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, AU स्मॉल फाइनेंस, AB कैपिटल, ICICI प्रूडेंटिया और BPCL क्रमशः 1.91 फीसदी, 1.88 फीसदी, 1.25 फीसदी, 1.09 फीसदी और 1.06 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।