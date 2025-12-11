शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 426 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा

शेयर बाजार आज हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 426 अंक और निफ्टी इतना चढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (11 दिसंबर) बढ़त दर्ज हुई है। सेंसेक्स 426 अंक की बढ़त के साथ आज 84,818.13 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक चढ़कर 25,898.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 171 अंक की बढ़त के साथ 17,089.75 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज केफीन टेक, डिक्सन टेक्नोलॉजी और वोडाफोन-आइडिया ने क्रमशः 4.54 फीसदी, 4.24 फीसदी और 4.10 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। BSE लिमिटेड और कायन्स टेक के शेयरों में भी क्रमशः 4.07 फीसदी और 3.88 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, AU स्मॉल फाइनेंस, AB कैपिटल, ICICI प्रूडेंटिया और BPCL क्रमशः 1.91 फीसदी, 1.88 फीसदी, 1.25 फीसदी, 1.09 फीसदी और 1.06 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर
सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.28 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.85 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में FTSE और CAC बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।