वोडाफोन-आइडिया के नए CEO अभिजीत किशोर कौन हैं?
क्या है खबर?
दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने अपने वर्तमान मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) अभिजीत किशोर को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। वह 19 अगस्त, 2025 से पदभार संभालेंगे। अभिजीत, अक्षय मूंदड़ा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 18 अगस्त, 2025 को समाप्त हो रहा है। कंपनी ने बताया है कि यह निर्णय 14 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने उनकी सिफारिश की।
परिचय
अभिजीत का पेशेवर सफर
अभिजीत मार्च, 2015 से Vi से जुड़े हैं और COO बनने से पहले कंपनी में कई वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने सर्कल संचालन और कॉर्पोरेट दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाएं प्रभावी ढंग से निभाई हैं। COO बनने से पहले, वह मुख्य एंटरप्राइज बिजनेस ऑफिसर रहे और गुजरात व केरल सर्कल के बिजनेस हेड के रूप में भारत का पहला 4G नेटवर्क सफलतापूर्वक लॉन्च कर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी।
अन्य
27 साल का अनुभव और शिक्षा
भारतीय दूरसंचार उद्योग में अभिजीत के पास 27 वर्षों से अधिक का समृद्ध और बहुमूल्य अनुभव है। उन्होंने विभिन्न कार्यों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम किया है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय और FORE स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। इसके साथ ही, उन्होंने IIM अहमदाबाद और लंदन बिजनेस स्कूल से सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम पूरा किया है, जो उनके व्यापक नेतृत्व अनुभव और रणनीतिक सोच की गहरी समझ को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
चुनौतियां
कंपनी की मौजूदा चुनौतियां
अभिजीत की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब Vi भारी AGR बिलों और कर्ज की गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि अभिजीत का नया नेतृत्व इन सभी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। उनके कार्यकाल की अवधि 3 साल की होगी, जो 19 अगस्त, 2025 से शुरू होगी। आने वाले समय में उनके सामने नेटवर्क विस्तार और वित्तीय स्थिरता जैसी कई बड़ी जिम्मेदारियां होंगी।