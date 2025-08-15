किस बीमारी से जूझ रही थीं जेफ बेजोस की मां जैकलिन गिसे, जिनका हुआ निधन?

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की मां, जैकलिन गिसे बेजोस का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बेजोस ने इंस्टाग्राम पर खबर साझा करते हुए बताया कि उनका निधन परिवार की मौजूदगी में हुआ। जैकलिन ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए प्यार और समर्थन दिया। वह 17 वर्ष की उम्र में मां बनीं और बच्चों का पालन-पोषण बेहद स्नेह और समर्पण के साथ किया। उनके निधन से बेजोस परिवार और करीबियों में गहरा शोक है।

परिचय जैकलिन बेजोस का जीवन और योगदान जैकलिन का जन्म 29 दिसंबर, 1946 को वाशिंगटन डी सी में हुआ था। उन्होंने युवा अवस्था में एकल मां के रूप में जेफ बेजोस का पालन-पोषण किया और बाद में क्यूबा से आए मिगुएल माइक बेजोस से विवाह किया। दोनों ने मिलकर 3 बच्चों का पालन-पोषण किया। 2000 में उन्होंने बेजोस फैमिली फाउंडेशन की सह-स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करता है। वह 11 पोते-पोतियों और एक परपोते की दादी थीं।

बीमारी किस बीमारी से जूझ रही थीं जैकलिन? जैकलिन गिसे बेजोस लंबे समय से लेवी बॉडी डिमेंशिया नामक बीमारी से पीड़ित थीं। यह एक गंभीर न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग है, जो मस्तिष्क के कार्य को धीरे-धीरे प्रभावित करता है। लंबे संघर्ष के बाद 14 अगस्त को मियामी स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के समय परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। बेजोस ने कहा कि उन्हें आखिरी पलों में भी अपने प्रियजनों का स्नेह महसूस हो रहा था।