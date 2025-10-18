अस्थिर बाजार में शॉर्ट-टर्म FD और लिक्विड म्यूचुअल फंड में कौनसा सही? जान लें फायदे-नुकसान 

शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प ढूंढते हैं। ऐस वक्त में थोड़ समय (शॉर्ट-टर्म) के लिए निवेश करने के लिए शॉर्ट-टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और लिक्विड म्यूचुअल फंड 2 सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं। दोनों के अपने-अपने फायदे हैं। शॉर्ट-टर्म FD निश्चित रिटर्न और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि लिक्विड म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के साथ-साथ लचीलापन और बेहतर रिटर्न भी देते हैं। आइये जानते हैं दोनों में से आपके सही विकल्प कौनसा है।

शॉर्ट-टर्म FD क्या है शॉर्ट-टर्म FD? शॉर्ट-टर्म FD उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो उच्च रिटर्न से ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं। आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हैं और बैंक से ब्याज प्राप्त करते हैं। इस तरह, बाजार में उतार-चढ़ाव के समय यह एक सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि बाजार में चाहे जो भी हो आपके पैसे और ब्याज की गारंटी होती है। आपको पहले से पता होता है कि FD मैच्योर होने पर आपको कुल कितना पैसा मिलेगा।

लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स? लिक्विड म्यूचुअल फंड्स कमर्शियल पेपर, सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स जैसी फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिकतम 3 महीने होती है। इन फंड्स का नेट एसेट वैल्यू पूरे 365 दिन के लिए कैलकुलेट किया जाता है और निवेशक 24 घंटे के भीतर फंड से अपना पैसा निकाल सकते हैं। यह निवेश विकल्प अस्थिर बाजार में FD की तुलना में ज्यादा ब्याज कमाने के साथ-साथ संतोषजनक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं।