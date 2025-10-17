कोका-कोला भारतीय बॉटलिंग इकाई का करीब 90 अरब रुपये का IPO कर सकती है लॉन्च

कोका-कोला कंपनी अपनी भारतीय बॉटलिंग इकाई हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड का IPO लॉन्च करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इसके लिए बैंकरों से चर्चा शुरू की है। जानकारों का कहना है कि इस इकाई का मूल्य लगभग 10 अरब डॉलर (लगभग 900 अरब रुपये) हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और कंपनी ने औपचारिक रूप से बैंकरों से संपर्क नहीं किया है।

फंड इतना फंड जुटाने की तैयारी में कोका-कोला रिपोर्ट के अनुसार, कोका-कोला इस IPO के जरिए लगभग 1 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब रुपये) जुटा सकती है। माना जा रहा है कि अगर सबकुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो यह IPO अगले साल तक आ सकता है। इसके समय, आकार और संरचना जैसे पहलुओं पर फिलहाल चर्चा जारी है। कोका-कोला के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और कहा जा रहा है कि बातचीत जारी है।

बाजार भारत के बढ़ते IPO बाजार में नई एंट्री कोका-कोला उन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में शामिल हो सकती है जो भारत में अपनी सहायक इकाइयों को सूचीबद्ध कर रही हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स और हुंडई मोटर जैसी कंपनियां पहले ही भारत में बड़े IPO ला चुकी हैं। इस कदम से भारत का IPO बाजार और सक्रिय हो सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले सालों में भारत वैश्विक स्तर पर आईपीओ निवेश के लिए एक मजबूत बाजार बन सकता है।