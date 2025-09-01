नया ऑनलाइन गेमिंग कानून बनने के बाद इन कंपनियों ने की छंटनी

नया ऑनलाइन गेमिंग कानून बनने के बाद अब रियल मनी गेम्स (RMG) से जुड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। इस कानून के तहत RMG पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे अब इन कंपनियों के लिए राजस्व कमाने का विकल्प बदल गया है और उन्हें खर्च कम करना पड़ रहा है। कानून बनने के कुछ ही दिनों बाद इस सेक्टर से सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई है।

MPL MPL में बड़े स्तर पर असर मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने भी 60-80 प्रतिशत कर्मचारियों के छंटनी की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के इस कदम से 300 से 400 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। नियमों में बदलाव का असर सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। MPL के लिए यह एक मुश्किल दौर है, क्योंकि नई परिस्थितियों में कारोबार जारी रखना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

पोकरबाजी पोकरबाजी की मूल कंपनी भी प्रभावित पोकरबाजी का संचालन करने वाली और नाजारा टेक्नोलॉजीज की सहयोगी कंपनी मूनशाइन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में 200 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया है। यह संख्या कंपनी की कुल कार्यबल का लगभग 45 प्रतिशत है। कंपनी ने यह कदम 22 अगस्त को लागू हुए नए कानून के बाद उठाया है। मूनशाइन टेक्नोलॉजी अब सामान्य गेम्स की दिशा में आगे बढ़ने की सोच रही है। इस कंपनी ने पोकरबाजी के अलावा कार्डबाजी और स्पोर्ट्सबाजी भी शुरू किए थे।

माय11सर्कल माय 11 सर्कल में भी छंटनी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माय 11 सर्कल की मूल कंपनी गेम्स24x7 ने भी बड़े पैमाने पर छंटनी की है। कंपनी ने वित्तीय दबाव और नए कानूनों से पैदा हुई चुनौतियों के बीच लगभग 400 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। यह छंटनी उसके पुनर्गठन की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कंपनी अब फ्री-टू-प्ले गेम्स पर फोकस कर रही है। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि वह नए कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई में शामिल होगी या नहीं।