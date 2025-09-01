अगस्त में UPI ने बनाया नया रिकॉर्ड, हुए 20 अरब लेनदेन

NPCI ने बताया कि अगस्त में UPI से 24.85 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। यह जुलाई के 25.08 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम रहा, लेकिन पिछले साल अगस्त की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रफ्तार दर्शाती है कि डिजिटल भुगतान अब भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा बन चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगले साल तक UPI के जरिए रोजाना 100 करोड़ लेनदेन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

राय

विशेषज्ञों की राय

उद्योग विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए बड़ा मील का पत्थर बताया है। कैशफ्री पेमेंट्स के CEO आकाश सिन्हा ने कहा कि UPI ने केवल भुगतान ही नहीं, बल्कि वाणिज्य, ऋण और सीमा-पार लेनदेन के अवसरों को भी बढ़ाया है। भुगतान प्लेटफॉर्म कीवी के सह-संस्थापक मोहित बेदी ने कहा कि छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्यम तक सभी इसका उपयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि UPI पर ऋण की सुविधा वित्तीय समावेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।