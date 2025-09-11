11 स्टार्टअप इस साल यूनिकॉर्न क्लब में हुए शामिल

भारत के कौन-कौन से स्टार्टअप इस साल यूनिकॉर्न क्लब में हुए शामिल?

क्या है खबर?

देश में यूनिकॉर्न की संख्या इस साल भी बड़ी है। ASK प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, इस साल करीब 1 दर्जन स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए। इस बढ़ोतरी से भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या 73 तक पहुंच गई। बता दें, यूनिकॉर्न वह निजी स्टार्टअप होता है, जिसका मूल्यांकन कम से कम 1 अरब डॉलर हो। यह उपलब्धि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती और निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।