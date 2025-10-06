त्योहारों में जालसाज लोन का लालच देकर आपके साथ ठगी कर सकते हैं (तस्वीर: फ्रीपिक)

त्योहारों में जालसाज लोन का लालच देकर कर रहे ठगी, बचने के लिए करें उपाय

क्या है खबर?

त्योहारी सीजन के दौरान नवरात्रि स्थापना से लेकर दिवाली तक अक्सर लोगों के खर्चे में इजाफा हो जाता है। इस दौरान लोग अपनों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर जमकर पैसा खर्च करते हैं। इसके लिए वे क्रेडिट कार्ड का भारी-भरकम बिल बना लेते हैं और कुछ तो लोन भी लेते हैं। इस का फायदा उठाकर साइबर अपराधी डिजिटल लोन देने वाले प्लेटफॉर्म्स को निशाना बना रहे हैं। आइये जानते हैं फेस्टिव लोन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं।