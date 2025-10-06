त्योहारों में जालसाज लोन का लालच देकर कर रहे ठगी, बचने के लिए करें उपाय
क्या है खबर?
त्योहारी सीजन के दौरान नवरात्रि स्थापना से लेकर दिवाली तक अक्सर लोगों के खर्चे में इजाफा हो जाता है। इस दौरान लोग अपनों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर जमकर पैसा खर्च करते हैं। इसके लिए वे क्रेडिट कार्ड का भारी-भरकम बिल बना लेते हैं और कुछ तो लोन भी लेते हैं। इस का फायदा उठाकर साइबर अपराधी डिजिटल लोन देने वाले प्लेटफॉर्म्स को निशाना बना रहे हैं। आइये जानते हैं फेस्टिव लोन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं।
तरीका
इस तरह से की जा रही ठगी
जालसाज त्योहारी सीजन में फेक लोन ऑफर, फिशिंग वेबसाइट और भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अनजान लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इन घोटालों का उद्देश्य बैंकिंग विवरण, पैन नंबर या OTP, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना होता है। ये जानकारियां साइबर अपराधियों के हाथ लगते ही वे इनका गलत इस्तेमाल करके आपके खाते में जमा मेहनत की कमाई को मिनटों में साफ कर सकते हैं।
बचाव
ठगी से बचने के ये तरीके अपनाएं
ऑफर का सत्यापन: फर्जी लोन ऑफर और फिशिंग वेबसाइट से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या नियामक के माध्यम से डिजिटल लोन देने वालों की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी चाहिए। असामान्य ऑफर की जांच: तत्काल स्वीकृति या असामान्य रूप से कम ब्याज दरों का वादा करने वाले मैसेज संभावित धोखाधड़ी का संकेत हो सकते हैं। अकाउंट की सेफ्टी: बैंकिंग ऐप्स और डिजिटल वॉलेट पर मल्टी-फेक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें और किसी को भी बैंकिंग जानकारी न दें।