मस्क को 88,000 अरब रुपये वेतन देने की योजना पर टेस्ला निवेशकों में नाराजगी, जानिए वजह

Oct 06, 2025
12:05 pm
एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मस्क को 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 88,700 अरब रुपये) का वेतन देने की योजना बना रही है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला के कई निवेशक कंपनी की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। निवेशकों ने 2 अक्टूबर को पत्र भेजकर 6 नवंबर को होने वाली वार्षिक शेयरधारक बैठक में इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने बोर्ड की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं।

बोर्ड की निष्पक्षता पर उठे सवाल

निवेशकों ने आरोप लगाया कि टेस्ला का बोर्ड मुख्य रूप से उन निदेशकों से बना है जो मस्क के करीब हैं। इससे प्रस्तावित वेतन पैकेज बोर्ड को इतना अधिकार देता है कि शेयरधारक निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद नहीं कर सकते। निवेशकों ने पिछले वर्ष के नकारात्मक प्रदर्शन का हवाला देते हुए बोर्ड की कठोर निगरानी क्षमता पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि बोर्ड मस्क को चुनौती देने में लगातार विफल रहा, जिससे कंपनी और शेयरधारकों को नुकसान पहुंचा।

मस्क की अन्य भूमिकाओं और सरकारी पदों का असर 

पत्र में यह भी कहा गया कि मस्क का अन्य कंपनियों और सरकारी कार्यों में समय व्यस्त रहने से टेस्ला पर ध्यान कम रहा। उन्होंने xAI, स्पेस-X और न्यूरालिंक कंपनी जैसे कई प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भूमिकाएं निभाई। ट्रंप प्रशासन में सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) में उनकी भूमिका भी टेस्ला के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। निवेशकों का मानना है कि बोर्ड ने मस्क की अन्य भूमिकाओं को नियंत्रित करने में विफलता दिखाई।

शेयरधारकों और टेस्ला की प्रतिक्रिया

निवेशकों ने साफ कहा कि वे वेतन प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेंगे। टेस्ला ने इसे उचित ठहराया और कहा कि यह मस्क के वेतन और शेयरधारक मूल्य सृजन को पूरी तरह से संरेखित करता है। बोर्ड ने प्रस्ताव रखा कि मस्क को अगले 10 वर्षों में टेस्ला के बाजार पूंजीकरण को बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ डॉलर करना होगा। बता दें, मस्क 500 अरब डॉलर (लगभग 44,400 अरब रुपये) की संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं।